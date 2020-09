Festival de régates au large de La Neuveville

Des régates à gogo sur le lac de Bienne : la finale du championnat de Suisse interclubs de voile a lieu de vendredi 25 à dimanche 27 septembre au large de La Neuveville. Cet événement nautique est organisé par le club de la cité bernoise, la Bordée de Tribord.

Lancée en 2015, cette compétition se calque sur le même principe qu’un championnat de football : douze clubs en provenance de l’ensemble du pays appartiennent à la Swiss Sailing Super League, avec titre national en jeu et relégation. Les navigateurs disposent tous d'un bateau identique, un voilier monocoque J/70 et ils s'affronteront à La Neuveville au cours d’une série de 52 régates très courtes et spectaculaires.