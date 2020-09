Neuchâtel Xamax et le HCC respirent

Spectateurs assis, masques obligatoires, traçage des contacts, contrôle des flux, vente de l’alcool autorisée sans mise en danger du plan de protection : le Conseil fédéral a livré mercredi après-midi en conférence de presse les conditions de reprise des championnats de Suisse de football et de hockey sur glace. Il avait déjà levé le 12 août dernier l’interdiction d’organiser des manifestations de plus de 1'000 spectateurs. Il a précisé, en plus ce mercredi, que les stades et patinoires pourront être remplis aux deux tiers de leur capacité maximale en places assises. Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour les deux principaux clubs du canton, Neuchâtel Xamax FCS en football et le HC La Chaux-de-Fonds en hockey sur glace. Le sujet de Marcel Neuenschwander...