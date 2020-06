Les 4 Foulées à leur tour annulées

On ne courra pas les 4 Foulées cette année. Le comité d’organisation a décidé d’annuler cette épreuve franc-montagnarde de course à pied à cause de la crise sanitaire. Elle devait se dérouler chaque mercredi entre le 19 août et le 9 septembre. La 28e édition aura donc lieu l’an prochain, entre le 18 août et le 8 septembre 2021. /rch-comm