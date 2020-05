Vive le BCN Tour Challenge

Le BCN Tour se réinvente : la 35e édition de la plus populaire des courses à pied régionales a été reportée à l’année prochaine en raison de l’épidémie au Covid-19.

Face à cette situation, Sport Plus n’est toutefois pas resté les bras ballants. La société organisatrice désirait tout de même mettre sur pied une compétition. Elle a imaginé une formule originale intitulée BCN Tour Challenge qui se tiendra sur quatre parcours inédits. Le principe en est assez simple. Les tracés sont balisés en permanence du mercredi 17 juin au mercredi 30 septembre. Les coureurs se chronomètrent eux-mêmes et ils reportent leurs temps sur le site bcn-tour.ch en vue de l’établissement des classements d’étape et d’un classement général.

Cette formule est réellement basée sur la confiance et elle présente aussi l’intérêt de découvrir des parcours qui n’ont jamais été empruntés. Noiraigue, Les Geneveys-sur-Coffrane, Vaumarcus et les Cerneux-Péquignot sont les quatre lieux d’étape choisis. Les précisions de Christophe Otz, organisateur :