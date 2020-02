Atelier de cordes et surprises au menu

Le menu de la 15e édition du Raid Neuchaventure est connu. Cette compétition multisports s’arrêtera pour la première fois au Val-de-Ruz, samedi 20 juin prochain. La salle de sports de Dombresson servira de centre de course. Les inscriptions sont ouvertes.







VTT, roller et bien plus



Le principe de l’épreuve ne change pas. Il s’agit d’un raid multisports en orientation, qui comprend course à pied, VTT, roller, atelier de cordes et de nombreuses autres activités surprises et inédites. Les places sont limitées à 260 équipes de deux coureurs et réparties dans trois catégories : découverte (2 à 3 heures d’effort), sportif (3 à 5 heures d’effort) et expert (5 à 7 heures d’effort). Lors de l’édition précédente qui s’était tenue aux Brenets, les organisateurs avaient fait le plein de participants.

Si ce raid était encore unique en Suisse l’an dernier, deux nouvelles épreuves ont vu le jour cette année : la boucle en Gruyère, le 1er juin et le Graal en terres vaudoises, le 12 septembre. /mne-comm