Jeunes escrimeurs réunis à La Chaux-de-Fonds

La relève de l’escrime a rendez-vous ce week-end à La Chaux-de-Fonds. La salle d'escrime, le club de la Métropole horlogère, organise la 20e édition du tournoi junior des cadets de la Rapière au pavillon des sports. Selon l’organisation, quelque 150 jeunes de toute la Suisse, mais aussi de Chypre, y participent. Si La Chaux-de-Fonds avait accueilli les Championnats du monde d’escrime en 1998, l’organisation d’un tournoi bien plus modeste reste important pour la visibilité du sport et du club dans la région et en Suisse. Stéphane Widmer membre du comité :