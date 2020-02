Neuchâtel : capitale européenne des jeunes gymnastes

Un nouvel événement sportif d’envergure internationale se profile à l’horizon à Neuchâtel : La 13e édition de l’Eurogym se tiendra du 7 au 15 juillet 2022 au chef-lieu. Le dossier de candidature déposé auprès de l’Union européenne de gymnastique a passé la rampe vendredi à Lausanne. L’Eurogym est réservé aux gymnastes âgés entre 12 et 18 ans. Cet événement devrait réunir quelque 6'000 sportifs et sportives en provenance d’une vingtaine de pays européens. La compétition est reléguée au second plan. Les groupes de gymnastique seront invités à présenter leur production mais aussi à participer à divers ateliers sportifs organisés à leur intention, ce qui devraient leur permettre de mieux découvrir la région. L'Eurogym se veut populaire : un lieu de rencontres et d’amitié entre jeunes gymnastes.