Yann Moulinier à nouveau en retrait à Sigulda

Un week-end décevant pour Yann Moulinier. Après avoir décroché la douzième place samedi sur le tracé de Sigulda en Coupe d’Europe de bob à deux, l’équipage du pilote chaux-de-fonnier s’est classé 14e dimanche en Lettonie. Yann Moulinier et son coéquipier Julien Mathys ont échoué à 1’’91 des vainqueurs locaux de l’étape, les Lettons Oskars Melbardis et Intars Dambis. Au total, pas moins de 18 formations, dont quatre équipes helvétiques, ont pris le départ de cette course continentale dimanche. /gjo