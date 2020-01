Performance en demi-teinte pour Yann Moulinier

Yann Moulinier et Joachim Vogel loin du compte en Lettonie. Le pilote chaux-de-fonnier et son coéquipier ajoulot ont pris la 12e place de la manche de Coupe d'Europe de bobsleigh à deux samedi après-midi à Sigulda. L’équipage de l’Arc jurassien a concédé 1’’49 aux vainqueurs du jour, les helvètes Simon Friedli et Gregory Jones. Au total, 18 formations ont pris le départ lors de cette compétition.

Yann Moulinier et Joachim Vogel auront l’occasion de faire mieux dès dimanche lors d’une nouvelle épreuve de Coupe d’Europe de bob à deux, toujours en Lettonie. /gjo