Feu vert pour Alexandra Herbrikova

Plus de peur que de mal pour le couple neuchâtelois de patinage artistique, formé de Nicolas Roulet et d'Alexandra Herbrikova. Cette dernière avait été victime d’une chute sur la tête survenue avant Noël lors d’un entraînement en salle. Touchée aux vertèbres cervicales et commotionnée, Alexandra Herbrikova a obtenu le feu vert du corps médical pour prendre part aux championnats d’Europe de patinage artistique. Elle y défendra avec Nicolas Roulet les couleurs de la Suisse, dans l’épreuve de couple, du 22 au 24 janvier à Graz, en Autriche. /mne