Yann Moulinier se rapproche du podium

Yann Moulinier a connu des hauts et des bas en Coupe d’Europe de bob lors des compétitions disputées entre jeudi et dimanche derniers sur la piste de Winterberg, en Allemagne. En bob à deux, le pilote neuchâtelois s’est classé septième de la première manche, à seulement six centièmes du podium, sur trente participants.

Yann Moulinier était également bien parti dans la seconde manche avant de commettre une erreur de pilotage sur la fin qui a eu pour conséquence de faire basculer son engin sur le flanc. Yann Moulinier est tout de même classé, à une modeste 20e place.

En bob à quatre, dans lequel figurait également un autre Neuchâtelois Robin Santoli, Yann Moulinier a pris le 14e rang de la seule manche qu’il a couru. /mne