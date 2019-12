Trotteuse-Tissot : Records battus sur le trail du 10e UNESCO

Chez les dames, c’est Merine Meseret Gezahegn qui est arrivée la première sur le Pod. Deuxième de Morat-Fribourg cette année, elle s’est imposée en 51 minutes 32 avec plus de sept minutes d’avance sur ses poursuivantes du jour, Isaline Bonnemain et Ilham El Mouradi. Elle atomise également le temps de référence de la Jurassienne Odile Spycher en 2017 de 11 minutes 17.

Beau succès populaire

La participation a atteint précisément la barre des 1000 sportifs sur ce grand parcours (dont 137 en catégorie walking). Le cœur de La Chaux-de-Fonds accueille encore la corrida samedi en fin d’après-midi. Après une course des pères noël dès 16h30, les dames s’élanceront dès 17h30 et les hommes une heure plus tard sur le parcours de 7,5 kilomètres. /lre