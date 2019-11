Raphaël Domjan reste à quai

Déception pour Raphaël Domjan. L’éco-aventurier neuchâtelois doit renoncer à partir à la conquête du pôle Sud à bord d’un kayak solaire. Selon un message publié sur les réseaux sociaux vendredi, Raphaël Domjan est atteint d’une pneumonie depuis plusieurs jours et doit, à contre-cœur, rester en Suisse pour se soigner et protéger son équipage. Dans le court texte, le Neuchâtelois fait part de son amertume et dit devoir renoncer à son rêve. Il ajoute qu'il n’abandonne pas l’idée d’y arriver un jour. /lyg