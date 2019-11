Médailles à la pelle pour les karatékas 

Les membres du Neuchâtel Karaté-Do ont réalisé une razzia de médailles lors des championnats de Suisse de karaté qui se sont tenus samedi et dimanche à Aarberg. Au total, ils ont récolté quatre médailles d’or, quatre d’argent et quatre de bronze. Deux autres breloques sont encore tombées dans le camp neuchâtelois et elles reviennent à un seul homme : en moins de 75 kilos, Keanu Cattin, du Kidokan Karaté Club Le Locle/La Chaux-de-Fonds a été sacré champion de Suisse des moins de 21 ans et vice-champion en élites.

Du côté du Neuchâtel Karaté-Do, les titres nationaux sont revenus dans leur catégorie de poids respective à Pauline Bonjour en moins de 21 ans, Amélie et Florence Voegelin en juniors (moins de 18 ans) et Leana Pirazzi (moins de 16 ans). Noémie Kornfeld et Laurine Furbatto ont obtenu de l’argent en élites. De l’argent encore pour Gina Bortot (M21) et Lucia Bortot (M18). Quant au bronze, il est revenu à Melinda Michel et Gina Bortot en élites, à Cyprien Claessens et Valentine Picht (M18).

En outre, Pauline Bonjour, Amélie et Florence Voegelin sont présélectionnées pour les championnats d’Europe de Budapest en février prochain. /mne