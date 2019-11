Quart de siècle pour la Course des pavés

Le programme publicitaire de la course possède un format particulier : il est carré et de la taille d’un…pavé. Ce n’est bien évidemment pas par hasard : la 25e édition de la Course des pavés se tiendra le 23 novembre prochain à La Neuveville. Les organisateurs ont fait les présentations mercredi : les inscriptions sont lancées.

Il y en aura comme toujours pour tous les goûts et tous les âges : La manifestation s’ouvrira à 10 heures par le nordic walking. Elle sera suivie à 11 heures par le « Trail de 7 lieues », "qui est devenu l’épreuve phare de l’événement", souligne Sylvain Paratte, organisateur. C’est une nouveauté cette année : les coureurs s’élanceront en deux blocs, pour permettre d’étaler le peloton, à l’assaut d’une distance de 24 kilomètres et quelque 800 mètres de dénivellation. Le parcours, en boucle, touchera tous les villages du Plateau de Diesse.

La particularité de la Course des pavés ne revient toutefois pas au trail, toujours plus prisé, mais à son contre-la-montre qui débute à 13h30 : les coureurs s’élanceront les uns après les autres sur une boucle tracée au cœur de la vieille ville ainsi qu’au bord du lac. Ils auront le choix entre deux options, la sportive de 7,5 kilomètres ou la plus touristique de 3,5 kilomètres.

A La Neuveville, on court donc depuis un quart de siècle. Tout avait commencé par une petite course réservée aux écoliers : les enfants ne sont donc jamais oubliés. Ils se mesureront sur un tracé de 550 mètres à 1'100 mètres selon les catégories dès 15h30.

A cela, il faut encore ajouter sur le coup de 18h15 la « Course mérite + » réservée aux handicapés et la « Course de la sorcière » où l’on vient déguisé, dans l’ambiance féérique d’un début de soirée illuminé par les décors de Noël.

L’an dernier, la Course des pavés avait attiré 1733 participants : un chiffre record que les organisateurs espèrent bien dépasser pour cette édition anniversaire. Et puis pour ses 25 ans, la manifestation s’achèvera par une soirée vintage sous la grande tente. /mne