La Trotteuse-Tissot c’est pour bientôt

Les amateurs de course à pied peuvent se réjouir. La 12e édition de la Trotteuse-Tissot approche à grands pas. La manifestation des Montagnes neuchâteloises se déroulera le 7 décembre prochain. A l’occasion du 10e anniversaire de l’inscription de l’urbanisme horloger sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, les organisateurs de la course ont remis sur pied, comme en 2017, le parcours entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Long de 15,2 kilomètres, le tracé reliera l’entreprise Tissot à la place Espacité.

La traditionnelle corrida hivernale se tiendra dans les rues de la ville, dans le sens des aiguilles d’une montre, sur des parcours compris entre 400 mètres et 7,5 kilomètres.

La course des Pères Noël sera également au programme de cette Trotteuse-Tissot. Une course particulière pour la présidente de l’association de la manifestation, Nelly Sébastien :