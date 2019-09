Le RCC et Winterthour se battront pour la Comète

Un événement récurrent



En cas de promotion/relégation d’un des deux clubs, le trophée la Comète sera disputé comme un match amical et non plus lors des rencontres de championnat. Cette situation s’est déjà produite cette année avec le trophée de La Vue-des-Alpes. En effet, les Gryffons de Neuchâtel évoluent en Ligue A. /jha