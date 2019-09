Un vent léger a soufflé dans les voiles des M2

Le M2 Speed Tour a fait étape à Neuchâtel pour la septième régate de voile de la saison. Seules deux courses ont pu être disputées à travers un air léger samedi après-midi, tandis que dimanche les dix équipes sont restées à terre, faute de vent.

La victoire revient à Wize by TeamWork, devant Patrimonium et Swiss Medical Network. Ces derniers reprennent la tête du classement général, plus serré que jamais puisque Didier Pfister et son équipe n’ont que deux points d’avance sur Degroof Petercam. Le dernier Grand Prix à Estavayer-le-Lac les 27 et 28 septembre sera décisif.

Wize by TeamWork remporte le Grand Prix de Neuchâtel avec une victoire et une deuxième place lors des deux courses disputées samedi. Le skipper vainqueur du week-end Arnaud Didisheim était accompagné de Marc Stern, Antoine Thorens et Nils Palmieri.