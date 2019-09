Rameurs à la pelle sur le lac

C’est la plus importante compétition populaire de bateaux à rames du pays. La 18e édition de la Bilac se tiendra samedi prochain entre Neuchâtel et Bienne sur 35 kilomètres. Elle réunira quelque 80 embarcations pour 350 rameurs et rameuses.

L’origine de la Bilac remonte à l’Expo.02. Les quatre clubs d’aviron de Neuchâtel, Bienne et Soleure (SNN, SNEB, SCB, SRC) avaient alors été sollicités pour une animation sportive sur le thème des Arteplages de l’exposition nationale. Ceux-ci forment toujours le comité actuel.

En fonction de la météo, le comité d’organisation dispose de trois parcours de longueurs équivalentes pour assurer le déroulement de la régate.

Par lac calme, l’itinéraire Neuchâtel - Bienne via le canal de la Thielle est choisi. En cas de vagues sur le lac de Neuchâtel, les participants seront redirigés à Bienne pour un parcours en boucle passant par Erlach. En dernier recours, toute la manifestation est déplacée à Soleure pour un aller-retour depuis le camping TCS jusqu’au pont de Büren an der Aare.

A Neuchâtel le départ sera donné devant le Quai Osterwald sur le coup de 9 heures. /comm-mne.