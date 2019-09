Marc Lauenstein roi de Chasseral 

Un record pour la 20e édition de Villeret-Chaseral-Villeret. Le Neuchâtelois Marc Lauenstein a remporté la course pédestre ce matin dans le Jura bernois. Il a parcouru les 25,9 km avec 1000 mètres de dénivelés du tracé en 1h45’30’’. Le spécialiste de course d’orientation de Cormondrèche abaisse ainsi la marque record détenue par le Courtisan Michaël Morand depuis 2015 de 32 secondes. Il a devancé l’Ethiopien Tefera Mekonen de 45’’ et l’Imérien Demian Schaedler de 3’38’’.

Chez les dames, Laurence Yerly a remporté cette VCV pour la 11e fois. L’athlète de Cernier a signé un temps de 2h12’46’’. L’Anglaise Anna Lupton et la Genevoise Anne-Laure Christen complète le podium avec respectivement 50’’ et 9’02’’ de retard.

