Le bon départ de Laurence Yerly

La 27e édition des 4 Foulées démarre comme la 26e s’est achevée, avec une victoire de Jérémy Hunt. L’Ajoulot a remporté la 1re manche de l’épreuve de course à pied mercredi soir aux Bois. Sur le tracé franc-montagnard de 9 km, il n’a laissé aucune chance à la concurrence en s’imposant en 29’25’’, nouveau record du parcours à la clé. Le Jurassien a devancé tous ses adversaires de plus de 2’. L’Imérien Demian Schaedler a pris le 2e rang à 2’15’’, alors que le Taignon Patrick Jeanbourquin s’est octroyé la dernière place sur le podium à 2’29’’.





Laurence Yerly en patronne

La course féminine a été à peine plus disputée. Laurence Yerly a relégué toute la concurrence à près de 2’. La Neuchâteloise l’a emporté en 37’26’’, précédant les Franc-Montagnardes Marianne Froidevaux de 1’49’’ et Klasina Brunott de 1’53’’.

Cette 1re étape des 4 Foulées a rassemblé 565 sportifs mercredi soir aux Bois. Le 2e rendez-vous est donné mercredi prochain aux Breuleux. /msc