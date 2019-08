Loanne Duvoisin brille à nouveau. La Vaudruzienne est montée sur la deuxième marche du podium samedi lors de l'Xterra de Zittau en Allemagne. Elle a parcouru les 1.5 km de natation dans l'Obersdorfer See, les 37 km de VTT et les 10 km de course à pied en 3h03'01''.

Elle a été devancée par la Tchèque Helena Karaskova de 52''. Le podium est complété par une autre Suissesse. Ladina Buss termine à un peu plus de 5 minutes de Loanne Duvoisin. /lyg