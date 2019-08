Michaël Verniers domine le triathlon d’Asuel

Michaël Verniers a pris les devants au triathlon d’Asuel. L’homme de Savagnier a terminé les 700 m de natation, 22 km de vélo de route et 5,5 km de course à pieds en 1h05’47’’ samedi après-midi dans le cadre de la 5e et avant-dernière manche du championnat jurassien. Il a devancé le Chaux-de-Fonnier Elio Schneider d'une 01’06'' et le Bernois de Sutz Lionel Cavalier de 01’15’’.

Chez les dames, c’est Carole Perrot de Prêles qui a dominé les débats avec un temps de 1h15’13’’. Elle a devancé la Chaux-de-Fonnière Valérie Schmidt (+01’11’’) et la Soleuroise Camille Zimmermann (+03’38’’).

Le triathlon d'Asuel a attiré près de 200 athlètes. Les résultats complet sont à retrouver ici./lge