Loanne Duvoisin brille aux Championnats d'Europe d'Xterra

Week-end faste pour Loanne Duvoisin. La triathlète neuchâteloise est montée deux fois sur le podium lors des Championnats européens d'Xterra en République tchèque. Samedi, la Vaudruzienne s'est parée de bronze sur l'Xterra à Prachatice. Elle a bouclé les 1,5 km de nage dans le lac de Kristanovicky, 35 km de VTT et 10,5 km de trail en 3h02'28''. Elle termine à 1'25'' de la gagnante, la Française Morgane Riou, et à 40'' de la Tchèque Helena Karaskova.

Dimanche, Loanne Duvoisin a remporté le short track à Kristanovice. Sur une course plus courte (400m de nage, 14 km de VTT et 4 km de course à pied), la Vaudruzienne a réalisé le meilleur temps en 46'56''. Elle devance une autre Suissesse, Ladina Buss, de 3'' et la Tchèque Helena Karaskova de 40''. /lyg