Neuchâtelois en force aux mondiaux

Le canton de Neuchâtel sera représenté en force aux championnats du monde de tchoukball, du 8 au 11 août prochain à Kuala Lumpur en Malaisie. Les sélections de l’équipe de Suisse masculine et féminine comprendront toutes les deux quatre joueurs de La Chaux-de-Fonds et un des Val-de-Ruz Flyers. Trois jeunes joueurs neuchâtelois seront encore du voyage à Singapour, une semaine plus tard, pour les mondiaux juniors.

Cette importante cohorte de représentants du canton ne constitue pas une surprise. Le tchoukball est né au début des années septante des réflexions d’Hermann Brandt. Fort de son expérience de praticien, ce docteur genevois a inventé un sport d’équipes ludique, sans contact et dépourvu de toutes agressions. La phase concrète a été développée par Michel Favre, professeur d’éducation physique neuchâtelois.

Genève et Neuchâtel constituent le berceau du tchoukball : un sport qui toutefois suscite un intérêt médiatique modeste et qui ne s’est jamais vraiment développé ailleur en Suisse. Ceci dit, la fierté de porter le maillot national existe bel et bien au sein de tous les membres de l’équipe de Suisse. Les témoignages de Nanghita Antonioli et du Vaudruzien Matthieu Helfer.