Pauline Brunner et les épéistes suisses ont dû se contenter du 14e rang samedi lors de l'épreuve par équipes dames des Championnats du monde à Budapest. Après une entrée réussie avec un succès contre l'Egypte, la Chaux-de-Fonnière et ses coéquipières ont enchainé deux défaites consécutives contre la Pologne et la France.



Pour décrocher une place aux Jeux olympiques de Tokyo, il fallait se classer dans le top 6 dans la capitale hongroise. /ats-jha