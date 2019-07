Un ancien des Knights devient champion de France

Un ancien joueur de Neuchâtel sacré champion de France de Football américain. Formé aux Knights, Damien Lehmann a remporté le titre avec les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Il y a deux semaines, les Panthères ont battu les Cougars de Saint-Ouen 24-7 pour remporter le casque de diamant qui récompense le vainqueur de la saison. Pour l’ancien joueur neuchâtelois, c’est l’aboutissement d’une très belle saison qui le verra sûrement partir dans le championnat allemand ou autrichien, des championnats qui sont encore plus compétitifs que la ligue française.

Dans l’ombre des sports traditionnels et longtemps cantonné dans un rôle de niche en Europe, le football US est en train de refaire son retard sur les stars américaines de la discipline. Selon Damien Lehmann, le niveau est en constante augmentation dans les pays européens, mais aussi en Suisse. De nombreux joueurs universitaires, qui n’ont pas pu intégrer la prestigieuse NFL aux États-Unis viennent d’ailleurs de plus en plus jouer sur le Vieux continent, ce qui renforce le niveau de jeu global.





La Suisse face à l'Autriche



L’équipe nationale s’est aussi renforcée avec de plus en plus d’adeptes dans le pays. D’ailleurs, la Suisse avec Damien Lehmann dans ses rangs aura aussi plusieurs échéances importantes d’ici les prochaines semaines dont deux matches de qualification pour les Européens contre l’Autriche et l’Italie.

Plus près de chez nous, les Knights de Neuchâtel qui militent en Ligue nationale C recherchent toujours de nouveaux joueurs. Plusieurs événements de recrutement auront lieu cet été. /jha