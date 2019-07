Les records tombent aux Rochers de Tablettes

Une remarquable 17e édition du Trophée des Rochers de Tablettes. Les records sur le long parcours de cette course à pied sont tombés samedi à Rochefort, tant chez les hommes que chez les dames. Julien Fleury s’est imposé en 1 heure 13 minutes et 11 secondes. Le Chaux-de-Fonnier a devancé de plus de deux minutes Scott Greinig de Neuchâtel. Mirko Ratano de Colombier complète le podium.

Du côté des dames, succès de Manon Mougin. La Française de Montlebon a réalisé un chrono de 1 heure 23 minutes et 11 secondes. L’habitante de Cernier Laurence Yerly termine deuxième à plus de 5 minutes. Mélanie Jeannerod de Fleurier prend le 3e rang.

Au total, 180 coureurs à pied ont participé à cette épreuve. /jpp-comm