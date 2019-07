Première école de skate dans le canton

C’est une première dans le canton de Neuchâtel. Une école de skateboard voit le jour. L’initiateur de ce projet est Kevin Stadelmann. Pratiquant « la planche » depuis l’âge de 12 ans, ce Vaudruzien de 27 ans souhaite encadrer et donner envie aux jeunes d’apprendre et de pratiquer ce sport au travers de son projet intitulé « Goskate ».

Kevin Stadelmann est connu et reconnu dans le milieu, lui qui a pris part à ses premières compétitions dès l’âge de 15 ans, en Suisse mais aussi à l’étranger. Ses performances lui ont valu d’être sponsorisé par de grandes marques et de tourner dans plusieurs films et vidéos. La passion pour le skate coule dans ses veines et c’est logiquement qu’il s’est lancé dans la création de cette école.

Les cours sont ouverts aux jeunes dès 5 ans et se tiennent au skatepark de Colombier le mercredi après-midi et le samedi matin. Du matériel, casque, protections et skateboard, peut être loué. Différents packs sont proposés, un, trois, cinq ou dix cours, allant de 25 francs par personne pour une leçon à 225 francs pour dix. Les cours peuvent être collectifs, en petit groupe ou individuel. Du coaching est également proposé. /jpp



Toutes les infos ici.