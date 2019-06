La première de Carole Perrot

Le cercle des vainqueurs d’une manche du championnat jurassien de triathlon (CJT) s’élargit. Carole Perrot a triomphé samedi matin à Tramelan lors de la 2e épreuve de la saison. L’athlète de Prêles n’avait encore jamais levé les bras au ciel sur le CJT. Elle a réalisé un temps de 1h19’52’’ pour parcourir les 750 m de natation, 20 km de vélo de route et 5 km de course à pied. La citoyenne du Jura bernois a devancé les Neuchâteloises Elia Betschen de 1’03’’ et Valérie Schmidt de 1’52’’.