Ballet aquatique à Neuchâtel

De la nage, de l’apnée, de la danse, le tout en souriant. Les piscines du Nid-du-Crô à Neuchâtel accueillent samedi et dimanche la première édition du championnat de Suisse open masters d’artistic swimming, nouveau nom de la natation synchronisée. Une discipline très exigeante qui se pratique en équipe de huit, en duo ou en solo. Ces joutes nationales sont destinées aux plus de 20 ans. Au total, 12 clubs seront de la partie représentant plus de 250 nageuses et nageurs. Ces compétitions ne sont pas que réservées aux équipes du pays. Trois formations italiennes et une espagnole feront également le déplacement à Neuchâtel.

En parallèle de ce championnat de Suisse se tient la 18e Red-Fish Cup. Cette compétition de natation synchronisée est destinée aux jeunes âgés entre 10 et 19 ans. /jpp