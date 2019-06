Avec des lutteurs écossais et breton 

Culottes en jute, chemises d’armailli, ronds de sciure et cor des alpes : le décor de la manifestation est posé et il ressemble étrangement à une compétition de lutte suisse. La 101e fête cantonale neuchâteloise se tenait sur le site de la Vue-des-Alpes, samedi et dimanche. Elle a réuni plus de 300 lutteurs. Et c’est le Fribourgeois Benjamin Gapany qui a quitté l’arène avec Prince, un élégant taurillon de 4 ans, décerné au roi de la fête.

La lutte à la culotte est une affaire exclusivement helvétique. Enfin presque ! Des lutteurs écossais et un Breton ont fait le déplacement tout exprès de la Vue-des-Alpes. /mne