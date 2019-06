Deuxième étape du Neuchallenge : le défi impossible

Le Neuchallenge a débuté par un rendez-vous, qui pour une fois, était en boucle et plutôt plat. La première étape de ce défi sportif et itinérant était programmée du 3 mai au 12 juin à la Vallée de La Brévine. Il a réuni 360 sportifs de tous poils.

Fabio Barone a affolé le chronomètre sur les 21 km 400 du parcours vélo : le Chaux-de-Fonnier a couvert la distance en 28’42’’, soit à 45 kilomètres heure de moyenne. Le Français Pierre Tichit a été le plus rapide en ski-roues et le Sagnard Xavier Siegrist a signé le meilleur temps à pied.

Chez les dames, les meilleurs temps ont été signés par Crystel Matthey (32’45’’ à vélo), Solène Faivre (ski-roues) et Angéline Flückiger en course à pied.

La deuxième étape du Neuchallenge est inédite et surtout elle restera certainement inscrite dans les annales. Il s’agira pour les cyclistes et les spécialistes de ski-roues d’escalader 911 mètres de dénivelé positif en 8 kilomètres 800, entre Gorgier et La Roche Devant. Soit une pente moyenne de 10,3 % avec des passages à plus de 18 %.

Le parcours de la course à pied présentera une déclivité encore plus importante avec un parcours en ligne droite de 5 kilomètres 600 pour des secteurs frisants les 30% de déclivité.

Le défi de La Roche-Devant débute le 14 juin et il s’achève le 17 juillet./comm-mne