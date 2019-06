Performances de haut vol au Swiss Canyon Trail

C’est main dans la main que Benoît Girondel et Martin Kern ont passé la ligne d’arrivée du Swiss Canyon Trail samedi à Couvet. Les deux Français ont remporté l’épreuve reine des 105K, qui faisait en réalité 112 kilomètres, pour 5'500 mètres de dénivelé. Ils ont avalé cette distance, dans et autour du Val-de-Travers, en 10 heures 59 minutes et 26 secondes, nouveau record de la compétition. C’est une heure de mieux que le vainqueur de l’an dernier. Le podium est complété par un autre Français, Arnaud Chartrain, qui a couru la distance en 11 heures 22 minutes et 26 secondes.

Chez les dames, victoire de la Française Camille Bruyas qui a signé un chrono de 12 heures 14 minutes et 50 secondes. Elle termine 5e du classement général.

Sur la distance des 75 kilomètres, chez les messieurs, succès du Vaudois Christophe Meier en 7 heures 48 minutes et 33 secondes. Chez les dames, la Française Sophie Mourot a gagné en 9 heures 42 minutes et 40 secondes.



Sur les 45 kilomètres, le Français Gaël Raguet s’est montré le plus rapide avec un temps de 4 heures 5 minutes et 21 secondes. Côté féminin, la Suissesse Cornelia Forte s’est imposée en 4 heures 54 minutes et 29 secondes.

Enfin sur le parcours des 25 kilomètres, le Français Aurélien Charite a remporté l’épreuve en 2 heures 19 minutes et 45 secondes. Chez les dames, c’est la Française Céline Lafaye qui l’a emporté en 2 heures 35 minutes et 22 secondes.

Au total, plus de 2'000 coureurs étaient au départ des diverses épreuves de cette course.





