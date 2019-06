Bonne performance pour Loanne Duvoisin en Belgique. La citoyenne des Geneveys-sur-Coffrane a terminé à la 5e place, en catégorie dames, du cross triathlon de Namur samedi. Elle a couru ce Xterra en 3 heures 23 minutes et 55 secondes. Une épreuve, composée de 1'500 mètres de nage dans la Meuse, de 38 kilomètres de VTT et de 10 kilomètres de Trail, remportée par la Française Morgane Riou en 3 heures 11 minutes et 10 secondes. /jpp