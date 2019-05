Canoë, roller et oeufs

Course à pied, VTT, mais aussi canoë, roller et descente en rappel : ce sont les ingrédients qui ont constitué à la 15e édition du Raid Neuchaventure samedi : une compétition multisports originale et riche en découvertes au départ des Brenets, qui comprenait en plus cette année une épreuve inédite et plutôt amusante. L’objectif était de transporter un œuf frais durant tout le parcours et d’obtenir à cet effet (à condition de ne pas le casser) un bonus de trois minutes mais également, à l’arrivée, un œuf au plat cuit à la minute.

Les concurrents pouvaient s’élancer par deux dans trois catégories : découverte (25 km), sportif (45 km) et expert (70 km). C’est le Team Staps Besac, composé de Krilan le Bihan et Bruno Girard qui a remporté en 4 heures 49 minutes 11 secondes la course des experts. /mne