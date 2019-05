Le golf féminin en vitrine à Voëns

Le Golf et country club de Neuchâtel a renoué avec une tradition, tout en innovant. Il a organisé de mercredi à vendredi un tournoi international européen sur son parcours de Voëns, au-dessus de St-Blaise. Si autrefois cet évènement était réservé aux hommes, il s’agissait cette fois-ci de s’ouvrir aux golfeuses. Une petite centaine de joueuses venues de l’Europe entière, et même d’Inde et de Malaisie, ont pris part à la première édition du Neuchâtel Ladies Championship. Ce tournoi est inscrit au calendrier européen féminin de deuxième division. Il réunit des joueuses professionnelles qui aspirent à se faire un jour un nom sur le Ladies European Tour ou mieux encore sur le LPGA Tour, aux Etats-Unis, le circuit le plus lucratif de la planète, qui permet vraiment aux golfeuses de vivre de leur passion.

L’Allemande Greta Isabella Voelker est la première joueuse à avoir inscrit son nom au palmarès du tournoi neuchâtelois, vendredi à Voëns. Au terme des trois tours du parcours, elle a terminé à égalité de points avec la Suédoise Annelie Sjoholm. Les deux filles ont été départagées au terme d’un trou supplémentaire. La Française Anaïs Meyssonnier termine troisième