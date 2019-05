BCN Tour : Ariane Wilhem et Jonathan Raya enlèvent la 3e étape

Le ciel n'a pas été clément, mercredi, lors de la 3e étape du BCN Tour. L'épreuve s'est disputée aux Ponts-de-Martel sous une pluie battante, avec un vent très présent et sur un parcours boueux. C'est donc sous des conditions adverses et sur un terrain miné que se sont imposés deux coureurs de la région : Jonathan Raya et Ariane Wilhem.

Le Chaux-de-Fonnier est parvenu à compléter les 9,5 km en 35'21'', en battant au sprint le Français Jean-Marc Martin de 0,7''. Le Bôlois Ivan Buonocore et le Neuvevillois Cyprien Louis se sont partagés la troisième place à 1'13.

Chez les dames, la Neuchâteloise Ariane Wilhem a été la plus rapide en franchissant la ligne d'arrivée après 42'18''. Deux Fleurisannes complètent le podium : Sandra Baumann et Amélie de Marzo. Elles ont respectivement terminé l'épreuve avec 18'' et 1'01'' de retard sur la gagnante.

Au classement général, Jean-Marc Martin conserve la première place avec 33'' d'avance sur Jonathan Raya. Du côté des dames, Laurence Yerli mène la danse à 17'' de Sandra Baumann.

La 4e étape aura lieu le mercredi 15 mai à La Chaux-de-Fonds. /dsa