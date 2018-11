Vice-champion du monde de rock'n'roll

Les danseurs et danseuses neuchâtelois de rock’n roll acrobatique ont frappé fort lors des championnats du monde de Genève, dimanche.

Ils ont en effet pris la deuxième place du concours de groupe : la formation Movi’Mento Acrobatico du Tic-Tac Rock Club de Cernier n’a en effet été devancée que par la formation russe. Six couples se produisaient de concert sur scène aux couleurs du Tic-Tac, cinq Neuchâtelois et un Français. Il y avait Gwendoline et Stéphane, Stéphanie et Thierry, Pauline et Raphaël, Emilie et Flavien, Jade et Maurizio (le coach), ainsi que Guylaine et Florian. /mne