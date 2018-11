Quatorze médailles pour le Karaté-Do

Le Neuchâtel Karaté-Do a récolté une moisson de médailles lors des championnats de Suisse de karaté, samedi et dimanche à Aarberg. En détail : deux médailles d’or, quatre d’argent et huit de bronze. Ces résultats récompensent des athlètes qui qui se sont déjà illustrés tout au long de la saison au niveau national et international. /mne

Médailles d’or

Voegelin Florence, Kumite Individual U18 -48 kg

Voegelin Amélie, Kumite Individual U18 -53 kg

Médailles d’argent

Kornfeld Noémie, Kumite Individual Seniors -61

Bonjour Pauline, Kumite Individual U21 +68

Bortot Lucia, Kumite Individual U16 -47

Bortot Gina, Kata Individual U21

Médailles de bronze

Bonjour Pauline, Kumite Individual seniors +68

Zumwald Oriane, Kumite Individual Seniors -61

Michel Melinda, Kumite Individual Seniors -55

Zumwald Oriane, Kumite Individual U21 -61

Bortot Gina, Kumite Individual U21 -61

Graufel Anthony, Kumite Individual U16 -57

Crepet Horacio, Kata 11 years

Crepet Horacio, Kumite Individual male U12 -39