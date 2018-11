Nouvel élan pour la Corrida de Neuchâtel

Il y aura bien une troisième Corrida de Noël, à Neuchâtel. L’événement se tiendra dimanche 16 décembre 2018 au cœur de la vieille ville. En charge du BCN-Tour, la société Sport Plus est désormais associée à cette course à pied. Sport Plus apportera son expérience aux organisateurs, notamment en termes de sécurité et de chronométrage. L’an dernier, la Corrida de Neuchâtel avait connu quelques couacs à ce niveau : on pouvait craindre pour la pérennité de la manifestation.

Organisatrice de l'événement, Sabrina Karib a aussi renforcé son partenariat avec La Raiffeisen, le sponsor principal.

Le tracé de la course a notamment été revu. Son concept s’inspire des autres corridas urbaines. Le parcours comprendra une boucle de 1,2 kilomètre à couvrir plusieurs fois selon les catégories. Les coureurs ne devront plus s’attaquer à une seule boucle de sept kilomètres. L’arrivée reste jugée sur la place des Halles.

Les plus petits n’ont pas été oubliés : ils se contenteront d’un tracé de 400 mètres. Et les inscriptions sont gratuites pour les enfants. La manifestation s’achèvera par une course des garçons de café sur un kilomètre et elle sera aussi animée par des Guggenmusik. /mne