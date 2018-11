Les Suissesses impuissantes en unihockey

Pas de victoire, mais du mérite. Les équipes suisses féminines A et M19 d'unihockey étaient engagées dans l’Euro Floorball Tour, qui réunissaient les quatre meilleures nations de la planète, de vendredi à dimanche à Neuchâtel. Les objectifs n’ont toutefois pas été atteints car les Suissesses terminent la compétition avec trois défaites chacune. Après leurs défaites 7-5 contre la Finlande et 7-2 contre la Suède, la première équipe pensait bien s’imposer face à la République Tchèque. Mais un doublé tchèque dans le troisième tiers-temps est venu à bout des espoirs helvétiques : défaite 4-3. L’équipe junior affiche des scores dans l'ensemble plus serrés, mais reste elle aussi bredouille. Les Suédoises, championnes du monde en titre, rentrent avec le plein de confiance après leurs trois victoires. La Finlande se classe à la seconde place de la compétition, avant la République Tchèque.

Dans le viseur de l'équipe nationale se trouvent maintenant les championnats du monde féminins. Ils se tiendront aussi à Neuchâtel, entre le 7 et le 12 décembre 2019. / comm-tho