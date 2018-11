Le unihockey s’offre une vitrine en Suisse romande

Très populaire en Suisse allemande, le unihockey de haut niveau veut donner envie aux Romands de s’intéresser à ce sport et de le pratiquer. Les salles de La Riveraine et de La Maladière à Neuchâtel accueillent dès vendredi et jusqu’à dimanche le tournoi des 4 nations. Un tournoi qui réunit les quatre meilleures équipes féminines de la discipline : la Suisse, la Suède, la République tchèque et la Finlande. L’événement, qui a été présenté jeudi à la Maladière, est organisé sous l’égide de l’unihockey club Corcelles-Cormondrèche.

En parallèle au tournoi des 4 nations, les quatre équipes féminines des moins de 19 ans de la Suisse, de la Suède, de la République tchèque et de la Finlande seront également aux prises durant ces trois jours de compétitions à Neuchâtel.

Répétition générale avant les Mondiaux en 2019

Ce tournoi des 4 nations fait office de préparation et de répétition générale pour le prochain Championnat du monde féminin de unihockey qui aura également lieu à Neuchâtel du 7 au 15 décembre 2019. La fédération suisse de unihockey veut tenter de séduire la Suisse romande car 90% des licenciés de ce sport proviennent d’outre-Sarine. Pour cet événement qui mettra aux prises 16 pays, 35'000 spectateurs sont attendus pour assister aux 48 matches qui se joueront aux patinoires du Littoral et à la salle de La Riveraine. /jpp