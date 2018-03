C'est reparti pour un Tour

Chaussez les baskets ! Les organisateurs du BCN-Tour ont levé le voile mardi sur les contours de leur manifestation dont la 33e édition se tiendra – comme le veut la tradition – sur six mercredis soir consécutifs, du mercredi 18 avril au mercredi 23 mai prochain.

Marin, Colombier, Les Ponts-de-Martel, La Brévine, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel constitueront les six têtes d’étape de cette édition qui ne touchera pour une fois ni le Val-de-Travers ni le Val-de-Ruz : « C’est le fruit du hasard » a expliqué Christophe Otz, le directeur de Sport Plus.

Le big boss du BCN-Tour a aussi évoqué les nouveautés qui agrémenteront l’événement sportif le plus populaire du Canton de Neuchâtel. La première a trait à la mise en place de cinq blocs de coureurs sur la ligne de départ : des pelotons distincts qui s’élanceront à des intervalles de deux minutes. L’objectif est de fluidifier la course et de diminuer les bouchons dans les passages délicats du tracé : « A l’avenir, nous pourrons ainsi repenser la construction des parcours et emprunter des chemins plus étroits » estime Christophe Otz.

Autres innovations, plus ludiques : un maillot vert par points sera décerné au meilleur sprinter homme et femme ainsi qu’un maillot pour le leader du classement par équipes. Ou quand le BCN-Tour se prend pour un mini Tour de France.

Enfin, comme dans tout grand événement sportif, les coureurs seront désormais invités à retirer leur dossard avant la manifestation. Ils disposeront de dix jours pour se rendre au bureau des courses ouverts à leur intention à Marin-Centre. /mne