Le gratin helvétique du judo à Neuchâtel

Neuchâtel capitale du judo le temps d’un week-end. Comme l’an dernier, le club de Cortaillod organise les Championnats de Suisse individuels de la discipline. Les compétitions se tiennent samedi et dimanche à la salle de la Riveraine. Environ 400 judokas seront au rendez-vous et combattront dans quatre catégories : les moins de 18 et les moins de 21 ans, les élites et les vétérans. Les athlètes olympiques Ciril Grossklaus et Évelyne Tschopp tenteront de défendre leur titre. Dix-huit Neuchâtelois seront également en lice. Deux mille personnes sont attendues à la Riveraine lors de ces deux jours de compétitions. /jpp