Médailles à la pelle pour les karatékas neuchâtelois

Le Neuchâtel karaté-do organisait samedi et dimanche la troisième manche qualificative pour le championnat de Suisse de karaté. Ce sont 800 athlètes en provenance de 65 clubs qui étaient réunis au Landeron.

Devant leur public, les karatékas neuchâtelois n’ont pas manqué de se mettre en évidence. Ils sont montés trois fois sur la plus haute marche du podium grâce à Fabio Vozza, Gaetan Cano et Leana Pirazzi : tous trois se sont imposés dans leur catégorie respective. Keanu Cattin, Noémie Kornfeld et Oriane Zumwald ont quant à eux signé une deuxième place. Le palmarès est complété par sept médailles de bronze. /mne