Boussole et carte en main, baskets aux pieds

Les pâturages boisés et les forêts du Val-de-Travers vont grouiller de coureurs à pied qui cherchent leur chemin. L’Association neuchâteloise de course d’orientation organise samedi et dimanche deux épreuves nationales de moyenne et courte distance. Plus de 1'500 personnes, venues de toute la Suisse, se sont inscrites pour chacun des courses qui auront pour décor les forêts des Fontenettes et des Verrières sud.

L’élite du pays côtoiera les catégories débutants et populaires. L’Association neuchâteloise de course d’orientation veut profiter de ce week-end pour permettre aux gens de la région de découvrir ou redécouvrir ce sport. Une discipline qui mêle endurance physique, esprit d’analyse et sens de l’orientation. Samedi dès13h et dimanche dès 9h, deux initiations de base sont proposées aux enfants comme aux adultes. L’inscription peut se faire sur place, au centre de course basé au collège Jean-Jacques Rousseau à Fleurier. /comm-jpp