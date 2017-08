Jérémy Hunt domine la 2e étape des 4 Foulées

Après avoir déjà remporté la première étape, Jérémy Hunt a fait coup double mercredi soir en s'imposant sur la deuxième des 4 Foulées au Noirmont. L'athlète ajoulot a bouclé le tracé en 32 minutes 12 secondes et 73 centièmes. Il devance au sprint, de 43 centièmes seulement, le Biennois Mohammed Boulama, récent recordman du Tour du Val Terbi en juillet dernier. Le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury complète le podium à plus d'une minute et demie du vainqueur. Grâce à cette victoire, Jérémy Hunt conforte sa première place au général devant Julien Fleury.

Éléonore Paupe devant Laurence Yerli

Chez les dames, la victoire toute catégorie revient à Éléonore Paupe de Vicques en 38'43''20. La Franc-Montagnarde Laurence Yerli la talonne à moins de 23 secondes suivi de Morgane Crausaz du FSG Bassecourt. Au Général, Laurence Yerli conserve la tête devant Éléonore Paupe. /jpi