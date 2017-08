Razzia de médailles du Red Fish

Véritable moisson de médailles pour le Red-Fish lors des championnats de Suisse Open-Water. A Mölhin, dans le canton d’Argovie, les épreuves de natation en eaux libres consistaient à parcourir 3, 5 ou 10 km dans le Rhin. Le club de natation neuchâtelois termine 2e au classement des médailles avec 7 titres et 4 deuxièmes places.

Le grand artisan de cette performance se nomme Julien Baillod. Le récent champion du monde du 3km à Budapest a littéralement écrasé la concurrence en remportant pas moins de 5 médailles d’or dans deux catégories différentes (open et masters 35-39 ans).. Jean-François Rochat et Maïté Hilbrink ont également remporté l’or dans leur catégorie respective. Le palmarès du Red- Fish est complété par les médailles d’argent de Léa Gumy, Zélie Stuffer, Lucas Schweingruber et Maël Dagon. /mne