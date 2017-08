Mainmise neuchâteloise sur le triathlon jurassien

Le drapeau neuchâtelois flotte sur le championnat jurassien de triathlon. Joanna Ryter chez les dames, et Ricardo Seños chez les hommes terminent pour la première fois en tête du classement général 2017 après sept manches. Les tenants du titre, les Jurassiens Romain Christe et Sarah Bonnemain sont relégués au rôle de dauphin, avec respectivement 1,7 et 9 points de retard.

Le coup double de Ryter

Joanna Ryter, 22 ans, ne pouvait rêver meilleur après-midi. La Colombinoise a également terminé première de cette ultime manche disputée autour de la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds. Elle a devancé l’athlète locale Valérie Schmidt et l’habitante de Valdahon Coralie Drouin. Nous avons recueilli ses impressions à l’issue de la course. Joanna Ryter: